Jest odpowiedź antyszczepionkowców na doniesienia o odrze. Nowa teoria spiskowa

Doniesienia o pojawiających się nowych przypadkach zachorowań na odrę skomentował guru środowisk antyszczepionkowców, Jerzy Zięba. - To jest jedna wielka propaganda. Starszą nas epidemią, wciskają szczepionkę... a 31 grudnia kończy ważność szczepionek w magazynach - grzmi w najnowszym filmie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jerzy Zięba, guru antyszczepionkowców wykpił zagrożenie odrą (East News, Fot: Bartosz Krupa/East News)

Jerzy Zięba przemawia do swoich zwolenników w pouczającym tonie. Zwraca uwagę, że właściwie już miesiąc temu przewidział nową falę zachorowań. Dokładniej przewidział, że Polacy będą straszeni w mediach odrą. Sugeruje, że ma to związek z upływającym terminem ważności "szczepionek zgromadzonych w magazynach".

- Nie mamy zapewnień, że te szczepionki nie będą utylizowane w naszych dzieciach, bo już to pokazali - powiedział guru antyszczepionkowców. Jak zwykle zasiał jedynie ziarno wątpliwości. Nie ujawnił jakie magazyny ma na myśli, ani kto pokazał, że "szczepionki były utylizowane w dzieciach". Skrytykował media w tym telewizję TVN oraz TVP, za to, że ich eksperci zachęcają do szczepień.

Zięba straszy i sprzedaje

Szczepionkę MMR ( tak nazywa się skojarzoną szczepionkę przeciwko odrze, różyczce i śwince) Zięba nazwał "jedną z najgorszych szczepionek jakie stworzono". - Policzyłem, że powikłań po szczepionce jest ponad 100. Mogą się zakończyć uszkodzeniem zdrowia dziecka na całe jego przyszłe życie. Rodzice powinni być tego świadomi - mówił. Następnie Zięba w swoim stylu wykpił doniesienia o niebezpiecznych, zdaniem Sanepidu, ogniskach odry. Przypomniał, że w latach 80 na odrę chorowało ponad 850 tys. osób. - Europa przeżyła. Gdzie się trup na ulicach kładł? - pytał.

Przy okazji polecił naturalne wspieranie odporności na przykład poprzez podawanie dzieciom przez 3 do 5 dni "ogromnych dawek" witaminy C, oraz witamin A i D. - Pół łyżeczki witamy C, a witaminy D wypiłem kiedyś poł buteleczki - dodał.

Nawiązanie pojawiło się nieprzypadkowo. Jak pisaliśmy, Jerzy Zięba robi świetny interes na własnych preparatach witaminowych.

To tyle teorii, którą w lot podchwycili antyszczepionkowcy. Producenci dostępnej w Polsce szczepionki MMR nie potwierdzą istnienia zapasów produktu z datą 31 grudnia 2018. - Po wprowadzeniu obowiązku szczepień na odrę dla dzieci liczbę zamawianych szczepionek daje się dość dokładnie zaplanować. Zamówienia są realizowane przez przychodnie na bieżąco ponieważ wiadomo ilu maluchom zostanie podana. Podobnie rzecz ma się w sprawie drugiej tzw. dawki podawanej dzieciom w wieku 10 lat - mówi WP przedstawiciel jednego z producentów. Ze względu na ataki antyszczepionkowców swoje dane zastrzegł do wiadomości redakcji.

Dane o śmiertelnych przypadkach zachorowań na odrę podaje dokładnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Według tej instytucji w 2017 roku liczba osób chorych na odrę w Europie wzrosła czterokrotnie w stosunku do 2016 roku. Odnotowano 39 zgonów. W Polsce przed wprowadzeniem szczepień przeciw odrze (lata 1965-1974) liczba rejestrowanych przypadków kształtowała się od 70 000 do 130 000 w latach pomiędzy epidemiami oraz do 200 000 w latach kiedy pojawiały się epidemie. Umierało wówczas od 200-300 dzieci, a tysiące miało ciężkie powikłania wymagające długotrwałej hospitalizacji.

Zobacz także: Historie pewniej choroby. "Nigdy bym nie uwierzyła, że mogę stawiać żagle, szorować pokład"

Odra. Jak sprawdzić, czy było się szczepionym?

Po nagłośnieniu przypadków zachorowań na odrę w Pruszkowie pojawiło się dodatkowe zainteresowanie szczepieniami.

- Począwszy od stycznia 1975 roku na odrę byli szczepieni praktycznie wszyscy nowo-urodzeni Polacy. Aby sprawdzić, czy byliśmy szczepieni w dzieciństwie należy zapytać rodziców. Najlepiej jednak potwierdzić ten fakt w rodzinnej przychodni, gdzie przechowywana jest karta szczepień - informuje Joanna Narożniak, rzecznik prasowy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Każdy, kto nie odszuka w swojej dokumentacji szczepienia, może dodatkowo zrobić sobie test na obecność przeciwciał wirusa odry. Jeśli przeciwciała są obecne w krwi oznacza to, że pacjent przeszedł szczepienie lub chorobę i jest uodporniony. Szczepienie osób dorosłych jest jednak odpłatne, a sama szczepionka przeciwko odrze kosztuje około 80 złotych.

Przypomnijmy, że po stwierdzeniu 18. przypadku odry u pacjentów pod Warszawą (17 w powiecie pruszkowskim oraz 1 w pow. warszawskim) trwa dochodzenie epidemiologiczne. Dwanaście osób jest już zdrowych, trzy osoby jeszcze mają objawy chorobowe i dwie osoby są nadal hospitalizowane.