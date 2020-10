Koronawirus. Wieliczka chce szpital modułowy. Poszło pismo

Koronawirus. Wieliczka prosi o szpital. Poszło pismo

W związku z tym burmistrz Wieliczki wystosował do wojewody małopolskiego pismo, w którym w imieniu mieszkańców prosi o budowę szpitala modułowego na terenie miasta. Sama Wieliczka własnej placówki nie posiada.

Koronawirus. Wieliczka bez szpitala, a zakażeń przybywa

W piśmie skierowanym do wojewody Wieliczka deklaruje pełną gotowość do współpracy przy budowie szpitala. Urząd Miasta wskazuje również dwa potencjalne miejsca, gdzie taka placówka medyczna mogłaby powstać. Jest to ul. Narutowicza lub teren przy ośrodku zdrowia w centrum miasta.