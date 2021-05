Koronawirus. WHO dopuszcza do użytku kolejną szczepionkę przeciw COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia awaryjnie dopuściła do użytku kolejną szczepionkę przeciw COVID-19 chińskiej firmy Sinopharm. To pierwszy specyfik, który nie jest produkowany na Zachodzie.

- Światowa Organizacja Zdrowia awaryjnie dopuściła w piątek do użytku szczepionkę przeciw COVID-19 chińskiej firmy Sinopharm - przekazał szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Decyzja WHO potencjalnie toruje drogę milionom dawek, które mogą dotrzeć do krajów rozwijających za pośrednictwem programu wspieranego przez ONZ - COVAX.

"Oznacza to, że świat ma jeszcze jedno bezpieczne i skuteczne narzędzie do walki z tą pandemią" - przekazał COVAX. Partnerstwo publiczno-prywatne przekazało, że prowadzi rozmowy z kilkoma producentami, w tym z Sinopharmem, w celu "dalszego poszerzania i dywersyfikacji portfolio i zapewnienia dostępu do dodatkowych dawek" dla krajów rozwijających się i objętych programem COVAX.

Piątkowa decyzja WHO to również pierwszy przypadek, gdy awaryjnie zatwierdza do użytku szczepionkę chińskiej produkcji na chorobę zakaźną. W Chinach - kraju, gdzie odkryto koronawirusa SARS-CoV-2 - opracowano 4 szczepionki, którymi można się zaszczepić w kilkunastu państwach na świecie.

"Zakupiły je między innymi takie kraje jak Meksyk, Turcja, Indonezja i Brazylia. Podczas testów klinicznych przeprowadzonych w Brazylii jedna z chińskich szczepionek osiągnęła skuteczność tylko około 50 procent" - przekazywały światowe agencje.

Szczepionka na COVID. Skuteczność i działanie chińskiej szczepionki Sinopharm

Szczepionka Sinopharm nie została dopuszczona na rynek europejski przez EMA. Mimo to chiński specyfik używany jest na Węgrzech, szczepionką Sinopharm zaszczepił się m.in. premier Wiktor Orban. Szef Fideszu mówił na nagraniu udostępnionym w sieci, że czuje się dobrze, a od szczepienia pracuje w swojej siedzibie. - Niech państwo się nie boją - podkreślał. Chińska szczepionka na COVID została podana także prezydentowi Węgier - Janosowi Aderowi.

Sinopharm nie opublikował jeszcze wyników ze swoich badań w żadnym z czasopism naukowych, dlatego Światowa Organizacja Zdrowia zażądała przesłania dotychczasowych rezultatów. Dane pochodzą głównie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Podsumowanie opublikowane przez WHO sugeruje, że szczepionka jest skuteczna w około 78 procentach, z zastrzeżeniem, że wszyscy zaszczepieni, oprócz kilkuset ochotników biorących udział w badaniu, mieli mniej niż 60 lat.