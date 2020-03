Koronawirus we Francji. Dziś mają wybory, tyle że ludzie obawiają się iść na głosowanie

Francja. Wybory w cieniu koronawirusa

Pomimo obaw, że ludzie mogą zarazić się w lokalach wyborczych, prezydent Macron jeszcze w zeszłym tygodniu zdecydował o rozpoczęciu wyborów. Wcześniej samorządowcy z pięciu głównych regionów Francji wezwali go do przełożenia głosowania. 17 lekarzy wysłało list do Macrona, wzywając go do ponownego rozważenia decyzji o wyborach.