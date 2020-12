Koronawirus wchodzi do mózgu? Niepokojące badania

Koronawirus. Niepokojące wyniki badań opublikowano w piśmie "Neurobiology of Disease". Naukowcy próbowali odpowiedzieć na pytanie o to, czy koronawirus może wnikać do mózgu.

Koronawirus wchodzi do mózgu? Niepokojące badania Źródło: PAP/EPA , Fot: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI, RICCARDO ANTIMIANI