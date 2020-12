Koronawirus - Watykan. Polski kardynał zakażony

57-letni polski purpurat kurialny od 22 lat pracuje w Watykanie, a należy do kleru archidiecezji łódzkie - przypomina niedziela.pl. Od 1998 do 2013 r. kard. Konrad Krajewski był papieskim ceremoniarzem, natomiast w sierpniu 2013 r. Franciszek mianował go jałmużnikiem papieskim, a pięć lat później włączył do Kolegium Kardynalskiego.