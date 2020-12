Planujesz wyjazd do Włoch? Musisz mieć negatywny wynik na Covid-19

Koronawirus sparaliżował cały świat. Wirus SARS-CoV-2 wciąż nie jest w odwrocie. Tylko w piątek 4 grudnia polskie Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w czwartek odnotowało 13 239 nowych przypadków . Z powodu Covid-19 oraz chorób współistniejących w Polsce ostatniej doby zmarło łącznie 531 osób. Nadal jednak członkowie Unii Europejskiej mogą przekraczać granice krajów członkowskich . W niektórych krajach od Polaków wymagają negatywnego wyniku na Covid-19. Od grudnia ten wymóg będzie obowiązywał także Polaków, którzy będą chcieli dostać się do Włoch.

Na stronie włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pojawiła się informacja, że Polacy, którzy chcą przyjechać do Włoch, muszą poddać się testowi na obecność koronawirusa. Wykonać go należy na 48 godzin przed wjazdem do tego kraju. Oprócz Polski taki obowiązek włoskie MSZ nałożyło także na inne kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię, Wielką Brytanię, Liechtenstein oraz księstwo Monako i Szwajcarię. Ten przepis będzie obowiązywał od czwartku 10 grudnia. Gdy podróżujący nie będzie posiadać negatywnego testu, zmuszony będzie odbyć kwarantannę.