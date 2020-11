Wigilia 2020 i Boże Narodzenie - nie zapomnijmy o tradycji

Wigilia 2020. W tym obostrzenia nie przeszkodzą

O północy 24/25 grudnia tradycyjnie jest natomiast Pasterka. To wyjątkowa msza święta, podczas której kapłan oznajmia, że narodził się Pan Jezus. Do tej pory na Pasterkę szło się wspólnie z rodziną. W tym roku jednak - w związku z limitami wiernych w kościołach - mszę rozpoczynającą okres Bożego Narodzenia można obejrzeć z bliskimi w telewizji lub internecie .

Tradycją na Boże Narodzenie jest też choinka. Samo jej ubieranie w Wigilię to piękny zwyczaj, choć w wielu domach robi się to nieco wcześniej, by 24 grudnia zająć się tylko ostatnimi przygotowaniami do świąt.