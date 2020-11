Siemianowice Śląskie. Była huta, będzie galeria?

Na Śląsku, jak i w całym kraju, jest ich niezliczona ilość. Mają swoich zwolenników i przeciwników. Niektórzy z nas nie wyobrażają sobie już innego miejsca do zakupów, inni wciąż wybierają tradycję. Znaczna część przeniosła się teraz do internetu – bo tak szybciej, wygodniej i bezpieczniej. Są też i tacy, którzy mimo to planują otwarcie nowych obiektów.

26 listopada, podczas obrad sesji Rady Miasta, wrócono do tematu terenu po byłej Hucie Jedność. Mimo wdzięcznej nazwy, sprawa od lat dzieli mieszkańców. Niełatwo też o odpowiedniego inwestora, bo w ciągu sześciu lat – od momentu sprzedaży gruntu, zmieniał się on kilkukrotnie.

Co na to mieszkańcy? Wciąż niepokoi ich straszący w centrum miasta teren, na którym od dawna nic się nie dzieje. Zastanawiają się, czy to tylko kolejne obietnice, czy tym razem pojawił się inwestor który rzeczywiście chce zainwestować w atrakcyjną działkę? I czy to rzeczywiście dobry pomysł, by w dobie koronawirusa tworzyć miejsce, które co chwilę będzie zamykane ze względu na obostrzenia? Czas pokaże.