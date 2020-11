Wojna o kopalnię na Śląsku trwa. Lobbyści, apel do premiera i decyzja nowego ministra

Sęk w tym, że stowarzyszenie sprzeciwiające się budowie kopalni jest wspierane przez konkurencyjny zakład z okolicy – zawierciańską hutę należącą do międzynarodowego, amerykańskiego koncernu CMC. Jego prezesem jest Mariusz Golenia, kierownik z huty należącej do CMC, a w komisji rewizyjnej zasiadają dwie kolejne pracownice spółki-córki CMC. Do niedawna organizacją kierował zaś Marek Szeles, specjalista ds. relacji medialnych dużej agencji PR-owskiej Grupa PRC. Obecnie - jak poinformowało nas stowarzyszenie - Szeles jest już jedynie u nich "zwykłym członkiem".

Co na to właściciel koncesji? "Mówienie, że firma działa od dziesięciu lat i niewiele zrobiła, jest kłamstwem. Wiele twierdzeń zawartych w interpelacji jest nieprawdziwych. Nieprawdą jest np. to, że spółka nie składa sprawozdań finansowych. Stanowczo oświadczamy, że Rathdowney Polska wywiązuje się ze wszystkich obowiązków w zakresie raportowania. Analizujemy możliwość podjęcia kroków prawnych wobec autorów interpelacji w związku z naruszeniem dobrego imienia spółki” – czytamy w odpowiedziach firmy skierowanych do Wirtualnej Polski.