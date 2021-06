Koronawirus wariantu Delta. Ekspert mówi, kto jest szczególnie narażony

W Europie szerzy się wariant Delta. Zdaniem naukowców nowa odmiana koronawirusa jest o wiele bardziej zakaźna od poprzednich wariantów. - W dzisiejszych czasach przy tak dużym ruchu turystycznym i biznesowym przywiezienie jakiegokolwiek patogenu z drugiego końca globu nie jest żadnym problemem. Między innymi po to są obostrzenia związane z podróżami, żeby spowalniać ryzyko transmisji wirusa - komentował w programie "Newsroom WP" dr Marek Posobkiewicz, były szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego. - Ten nowy wariant krąży głównie między osobami niezaszczepionymi. Im więcej osób się zaszczepi, tym trudniej będzie wirusowi krążyć. (...) Jeżeli będzie kilka, kilkanaście procent osób niezaszczepionych, to prawdopodobieństwo spotkania istnieje. Jeśli będzie to większa grupa, 30-, 40-procentowa to jest niemal jasne, że ktoś może ulec zakażeniu - podkreślił lekarz.