Koronawirus. Wariant Delta już w 98 krajach. Wiadomo, gdzie jest najbardziej niebezpieczny

WHO: COVID-19 ewoluuje, będą kolejne warianty

WHO przypomina też, że choć żadna z dostępnych szczepionek nie daje stuprocentowej ochrony przed COVID-19, to może znacznie złagodzić skutki ewentualnego zakażenia. Warto mieć to na uwadze zwłaszcza, że koronawirus wciąż ewoluuje i obok już istniejących wariantów Alpha, Beta, Gamma i Delta, wkrótce mogą pojawić się kolejne.