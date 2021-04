Koronawirus w wodzie? GIS wydał jednoznaczny komunikat

Koronawirus w wodzie? Komunikat GIS

Takie doniesienia dementowały m.in. władze Krakowa. Miejskie Wodociągi oświadczyły, że krakowski system zaopatrzenia w wodę podczas pandemii COVID-19 jest bezpieczny. Tłumaczono, że we wszystkich zakładach uzdatniania wody (ZUW) wykorzystywane są procesy technologiczne, które zapewniają utratę aktywności koronawirusa .

GIS: woda w kranach jest bezpieczna, nie jest skażona koronawirusem

Teraz głos zabrał Główny Inspektorat Sanitarny. "Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana w ramach systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest bezpieczna zarówno do spożycia, jak i celów gospodarczych w kontekście potencjalnego skażenia wirusem SARS-CoV-2" - czytamy w komunikacie GIS.

Inspektorat dodał, że "nie wykazano dotychczas, aby SARS-CoV-2 szerzył się poprzez wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, gdyż woda z ujęć podziemnych jest zwykle wolna od skażenia mikrobiologicznego, a woda z ujęć powierzchniowych i mieszanych jest obligatoryjnie poddawana uzdatnianiu i dezynfekcji ".

"Doniesienia prasowe nt. badania wirusa SARS-CoV-2 w ściekach lub podejmowania prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących analizy i monitoringu biologiczno-chemicznego ścieków pod kątem obecności w nich wirusa SARS-CoV-2 odnoszą się wyłącznie do badania wirusa SARS-CoV-2 w ściekach lub wodzie powierzchniowej" - podkreślono.

Portal teraz-srodowisko.pl podał we wtorek, że m.in. naukowcy z Polski opracowali szybki sposób oceny ryzyka przenoszenia wirusa SARS-CoV-2 przez wodę, do której dostają się ścieki. Powstał kalkulator, który pomaga oszacować ryzyko zakażenia po wycieku ścieków do wody.