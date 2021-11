Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Omikron dotarł na Wyspy

Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Omikron już także w Belgii

To nie koniec, jeszcze w niedzielę do czerwonej listy Wielkiej Brytanii dołączą kolejne państwa: Malawi, Mozambik, Zambia i Angola. Osoby, które podróżują z tych kierunków, będą zobowiązane do odbycia 10-dniowej kwarantanny w związki z dużym prawdopodobieństwem zakażenia koronawirusem.