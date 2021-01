Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Królowa Elżbieta i książę Filip zaszczepieni

O sprawie poinformowało BBC. Do zaszczepienia miało dojść w sobotę, zabieg przeprowadził lekarz z zamku Windsor. To właśnie tam królowa Elżbieta i książę Filip spędzają lockdown.

Para królewska znalazła się w 1,5-milionej grupie Brytyjczyków, która zaszczepiła się przeciwko COVID-19. Warto przypomnieć, że Wielka Brytania była jednym z pierwszych krajów, które dopuściły szczepionkę Pfizera i Bio'N'Tech do użytku. Decyzja w tej sprawie zapadła pod koniec 2020 roku. Do tego momentu w tym kraju medycy wykorzystują dawki szczepionki z trzech różnych koncernów.

W Wielkiej Brytanii osoby powyżej 80 roku życia należą do priorytetowej grupy, która jako pierwsza otrzymuje szczepionkę.

W Londynie obecnie jest 17 111 pacjentów chorych na COVID-19. Te liczby robią wrażenie: codziennie do londyńskich szpitali przyjmowanych jest 800 pacjentów z COVID-19. To tyle samo, ile jest miejsc w szpitalu św. Tomasza w Londynie, który jest jednym z największych w mieście. Na niektórych obszarach stolicy zakażona jest co 20 osoba.