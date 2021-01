Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Burmistrz Londynu: epidemia w mieście wymknęła się spod kontroli

Koronawirus. Niepokojące doniesienia z Wielkiej Brytanii. - Epidemia w Londynie wymknęła się spod kontroli, a szpitalom grozi przeciążenie - oświadczył w piątek burmistrz miasta Sadiq Khan.

- Jeśli nie podejmiemy teraz natychmiastowych działań, nasza NHS (publiczna służba zdrowia - przyp. red.) może zostać przytłoczona i umrze więcej ludzi. Londyńczycy nadal dokonują ogromnych wyrzeczeń i dziś proszę ich, aby pozostawali w domach, chyba że wyjście jest absolutnie konieczne. Zostańcie w domu, aby chronić siebie, wasze rodziny, przyjaciół i innych londyńczyków i chronić naszą NHS - zaapelował Khan.

W Londynie obecnie jest 7034 pacjentów chorych na COVID-19, co jest liczbą o 35 proc. wyższą niż w szczytowym momencie pierwszej fali epidemii. Z kolei liczba pacjentów podłączonych do respiratorów wzrosła z 640 do 908 między 31 grudnia a 6 stycznia. To wzrost o 42 proc.

Te liczby robią wrażenie: codziennie do szpitali przyjmowanych jest 800 pacjentów z COVID-19. To tyle samo, ile jest miejsc w szpitalu św. Tomasza w Londynie, który jest jednym z największych w mieście. Na niektórych obszarach stolicy zakażona jest co 20 osoba.

Sytuacja w szpitalach jest poważana. Personel pogotowia ratunkowego odbiera ok. 8000 wezwań dziennie. Dla porównania przed epidemią było ich ok. 5500. Ratownikom pomagają inne służby, m.in. straż pożarna.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii. "Poważny incydent" w Londynie

Co więcej, burmistrz Londynu ogłosił stan "poważnego incydentu" w mieście. Dotyczy ono zdarzenia, które może zagrać życiu i zdrowi, a by go opanować, należy wykorzystać służby reagowania kryzysowego.

Jak podaje BBC, ostatni raz poważny incydent obejmujący cały Londyn ogłoszono podczas zamieszek, które miały miejsce w 2011 roku.