Koronawirus. W Wieliczce powstał punkt wymazowy oraz Bank Tlenu

Zapowiadany od dawna, pojawił się kilka dni temu, a dziś rozpoczął pracę - wielicki punkt wymazowy już działa. 11 listopada rozpoczęto w Wieliczce pobieranie wymazów na obecność wirusa SARS-CoV2 wywołującego chorobę COVID-19.

Punkt pobierania wymazów do badań pod kątem obecności koronawirusa zlokalizowany jest na parkingu Centrum Edukacyjno - Rekreacyjnego Solne Miasto znajdującego się w Wieliczce przy ul. Tadeusza Kościuszki 15. Punkt ten działa w systemie DRIVE THRU czyli wymazy pobierane są od osób będących w samochodzie, chociaż nie tylko - pieszy również może się tutaj zgłosić.

Na chwilę obecną z wielickiego punktu wymazów mogą skorzystać osoby w godzinach od 8:00 do 12:00, które posiadają skierowanie na tego typu badanie od lekarza rodzinnego oraz mogą okazać dokument ze zdjęciem i numerem PESEL celem potwierdzenia tożsamości. Badanie takie jest refundowane przez NFZ. Wymazy będzie pobierać firma Liberandum Ratownictwo Medyczne, a wykonywaniem testów zajmie się laboratorium Krakowskiego Szpitala im. Jana Pawła II. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 381 82 09

Jest to pierwsze tego typu miejsce w gminie Wieliczka, a już wkrótce ma pojawić się kolejne. Uruchomiony właśnie punkt wymazowy powstał z inicjatywy spółki „Solne Miasto”, natomiast kolejny punkt, który wkrótce ma zostać otworzony, prowadzony będzie przez szpital w Bochni. Jest to inicjatywa starostwa powiatowego, które zawarło porozumienie pomiędzy powiatem wielickim i bocheńskim. Na mocy tego porozumienia bocheński szpital ma wykonywać testy na obecność koronawirusa dla mieszkańców powiatu wielickiego do końca marca 2022 roku, a w zamian powiat wielicki przekaże szpitalowi w Bochni ponad 200 tys. zł jako dofinansowanie do zakupu maszyny do diagnostyki testów na COVID-19.

Uruchomienie punktu pobierania wymazów to nie jedyny krok w walce z koronawirusem w gminie Wieliczka. Kilka dni temu w Brzegach na granicy gminy Wieliczka i Krakowa powstał Bank Tlenu, aby zapewnić służbom ratowniczym stały dostęp do tego niezbędnego leku, którego przez epidemie koronawirusa zaczyna brakować zarówno w szpitalach jak i Zespołach Ratownictwa Medycznego. Z wielickiego Banku Tlenu mogą korzystać wszystkie służby ratownicze, nie tylko karetki pogotowia, ale m.in. również strażacy, którzy z powodu niedostępnych karetek pogotowia coraz częściej są wysyłani do izolowanych zdarzeń medycznych.

Bank Tlenu zlokalizowany jest w strażnicy OSP Brzegi (adres: Brzegi 314). Istotną informacją jest to, że służby ratownicze mogą tutaj napełnić butle z tlenem „od ręki” - nie trzeba czekać tygodnia, jak to zwykle ma miejsce w przypadku wysłania pustej butli do napełnienia przez specjalistyczne firmy. W Brzegach znajdują się 4 czterdziestolitrowe butle sprężonego tlenu, z których można napełnić kilkadziesiąt małych butli o pojemności niecałych 3 litrów - więc tych używanych przez ZRM i straż pożarną.