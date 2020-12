Koronawirus w USA. Lockdown w Los Angeles, rekord zakażeń w kraju

Władze szacują, że te liczby mogą wzrosnąć z powodu niedawnego Święta Dziękczynienia. Zdaniem Cindy Friedman z Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) nie wszyscy stosowali się do zasad dystansu społecznego. Może to skutkować tym, że przybędzie setki tysięcy nowych infekcji. Friedman bije na alarm, by ograniczyć podróże i kontakt podczas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.