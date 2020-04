Koronawirus w USA. Kontrowersje wokół polowego szpitala w Central Parku

Nowy Jork – nie tak dawno mekka artystów i turystów z całego świata - od miesiąca znajduje się w epicentrum globalnej pandemii COVID-19. Z powodu koronawirusa w tym amerykańskim mieście zmarło już 11 tysięcy osób, u ponad 146 tysięcy zdiagnozowano chorobę, a przyjmuje się, że zarażonych jest jeszcze drugie tyle nowojorczyków, którzy po prostu nie mają dostępu do testów. Flagi opuszczono do połowy masztów.

Koronawirus. USA. Oświadczenie wiary

Działacz LGBT A. Timothy Lunceford-Stevens w rozmowie z telewizją NBC News zapowiedział złożenie skargi do miejskiej Komisji Praw Człowieka po tym, jak zgłosił się na wolontariat do szpitala polowego, lecz został odrzucony z powodu odmowy podpisania "oświadczenia wiary". Franklin Graham na zarzuty niedoszłego wolontariusza odpowiedział krótko: "Jesteśmy ewangeliczną organizacją chrześcijańską i chcemy mieć w zespole ludzi o podobnych poglądach".

"Wierzę, że zdecydowana większość nowojorczyków cieszy się z naszej obecności i chęci pomocy. Namioty medyczne pozostaną w Central Parku tak długo, jak będzie to potrzebne" - powiedział szef organizacji brytyjskiemu "The Guradian". Przywódca Samaritan’s Purse podkreślił też, że w jego nowojorskim szpitalu polowym "absolutnie wszyscy pacjenci będą traktowani tak samo - bez względu na ich orientację seksualną, rasę lub wyznanie".

W drugiej połowie kwietnia do Nowego Jorku zawitała wiosna. Pomimo zagrożenia koronawirusem w weekendy do Central Parku ściągają tłumy nowojorczyków, złaknionych relaksu w zielonej enklawie pomiędzy wieżowcami Manhattanu. Tuż obok nich - dosłownie kilka kroków dalej - w polowych warunkach zarażeni pacjenci wirusem COVID-19 walczą o życie w namiotach Samaritan’s Purse.

Stare amerykańskie hasło “We are all in this together” ("Jesteśmy w tym razem") nabiera nowego, cynicznego znaczenia.