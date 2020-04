Koronawirus w USA. 3,1 tys. zgonów w ciągu doby. Ponowny wzrost

W Stanach Zjednoczonych od początku pandemii z powodu koronawirusa SARS-CoV-2 zmarło 49 759 osób. To ponad jedna czwarta wszystkich ofiar na świecie - informuje Fox News, podając nowe dane z godz. 2:30 czasu polskiego w nocy z czwartku na piątek.

W ciągu doby w USA odnotowano 3176 zgonów na COVID-19 oraz ok. 27 tys. potwierdzonych testami przypadków zakażeń (przy 16 tys. dzień wcześniej). Do tej pory w Stanach Zjednoczonych stwierdzono ok. 868 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Władze podają, że przeprowadzono 4,6 mln testów.