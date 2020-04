Koronawirus w USA. Jedna trzecia wszystkich zakażonych na świecie to Amerykanie. Wstrząsające dane

Te wstrząsające dane dotyczące zakażeń SARS-CoV-2 przedstawił we wtorek amerykański dziennik "The Washington Post". Z jego ustaleń wynika, że najwięcej zakażonych jest w stanie Nowy Jork - ponad 295 tys.

"The Washington Post" dotarł we wtorek do informacji, z których wynika, że amerykańskie agencje wywiadowcze ostrzegały Trumpa przed koronawirusem podczas kilkunastu tajnych spotkań w styczniu i lutym. On jednak cały czas bagatelizował zagrożenie.