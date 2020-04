Koronawirus w USA. Donald Trump przygotował plan "odmrażania gospodarki"

Zgodnie z planem Trumpa, w pierwszej fazie dopuszczalne będą spotkania do 10 osób. Podróżowanie nadal ma być ograniczone do minimum, a praca - jeśli to możliwe - zdalna. Nadal mają być zamknięte biura, szkoły oraz bary. Można będzie natomiast otworzyć kina, restauracje, stadiony oraz świątynie, ale przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.