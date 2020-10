Koronawirus. W tym roku sylwestra nie będzie? Kolejne miasta odwołują imprezy

Gdyby 31 grudnia obowiązywały aktualne przepisy sanitarne, to w czerwonych strefach sylwester w ogóle nie mógłby się odbyć. Nowe prawo obowiązuje od 19 października i zakazuje organizacji imprez okolicznościowych , choćby takich jak wesela, o limity na których branża eventowa walczyła niemal przez całe lato.

Ostatecznie, choć to nie zabawy weselne przyczyniły się do nagłego skoku zachorowań 17 września, branża dostała rykoszetem. Najpierw w czerwonej strefie limit osobowy został ograniczony do 20 osób, potem organizacji wydarzeń w ogóle zakazano. Podobnie może być z imprezami sylwestrowymi.