Koronawirus. Wesela. Sprawdź, czy maseczki będą obowiązkowe

Koronawirus. Wesela. Czy maseczki są obowiązkowe?

W ostatnich dniach dobowy przyrost potwierdzonych nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce wynosi ponad 4 tysiące. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną rząd zdecydował się na wprowadzenie nowych obostrzeń. Dotyczą one między innymi organizacji wesel i innych rodzinnych imprez okolicznościowych.

To nie tylko ograniczenie liczby uczestników. Czy maseczki będą obowiązkowe podczas wesel? Zgodnie z rządowym rozporządzeniem, podczas imprez rodzinnych - komunii, wesel czy pogrzebów, obowiązkowe będzie zasłanianie ust i nosa. Uczestnicy tych imprez muszą to robić do czasu zajęcia przez nich miejsc przy stole.