Koronawirus w Portugalii. Wzór walki z pandemią? Liczby znów rosną

Koronawirus w Portugalii. "Zachorowań będzie jeszcze więcej"

Polacy mieszkający w Portugalii nie oceniają tak pozytywnie działań rządu. - Nie zareagowali odpowiednio szybko, dlatego jest dość duża liczba przypadków na milion mieszkańców - ocenia Maciek. - Teraz robią o wiele więcej testów, stąd tak duże liczby. Patrząc jednak na spore skupiska ludzi, to będzie tych zachorowań jeszcze więcej - dodaje.

Maciek wspomina, że jeszcze w marcu na plażach były "setki ludzi w niewielkich odległościach". - Teraz jedyne miejsca, gdzie ludzie zachowują się odpowiedzialnie, to komunikacja i sklepy. Na siłowniach jest tłok, nie ma respektowania reguł, które narzuciło państwo - podsumowuje.

Paulina mieszka na południu Portugalii. - Mamy niewiele przypadków. Do tej pory 370, z czego 300 już wyzdrowiało. Uratował nas niski sezon - mówi nam Polka. - Zdecydowanie mniejszy ruch w regionie przełożył się na niższy poziom zachorowań - dodaje.

- Chociaż teraz sezon ruszył, Lizbona się zjechała, więc liczba może się zwiększyć. Najważniejsze to nie dać się zwariować - uważa. - Początek był najgorszy, gdy nikt nie wiedział, co się dzieje. Poza "siedźcie w domu" nie było wiadomo nic - zauważa. - Powrót koronawirusa na pewno nie wywoła już takiej paniki, bo będzie wiadomo jak reagować i czego się spodziewać - podsumowuje.

Katarzyna również nie uważa, że Portugalia zachowała się wzorowo. - Kiedy przyleciałam ostatnim przed zamknięciem granicy z Hiszpanią lotem z Madrytu, co swoją drogą zostało ogłoszone zdecydowanie za późno i z ogromnym zamieszaniem, to nikt nie udzielił mi na lotnisku żadnych informacji, co mam że sobą zrobić. Czy kwarantanna, czy jakaś obserwacja? - wspomina.