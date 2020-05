Koronawirus. W Portugalii w niedzielę wyzdrowiało około 10 tys. osób. To rekord tego kraju

Najnowsze dane dotyczące sytuacji z epidemią koronawirusa w Portugalii przekazała podczas niedzielnej konferencji prasowej w Lizbonie szefowa ministerstwa zdrowia Marta Temido. Przyznała, że takiej rekordowej liczby wyleczonych z wirusa COVID-19 spodziewała się już w sobotę. Poinformowała, że wynika to z tego, że właśnie w niedzielę były gotowe wyniki ponownych testów na koronawirusa dużej liczby chorych. U 10 tys. osób wyniki były negatywne, co oznacza że ci chorzy pokonali wirusa COVID-19. Tym samym łączna liczba osób, które wyzdrowiały w Portugalii wzrosła do ponad 17 tys.