Koronawiurs w Polsce. Szpital MSWiA testuje nowy lek. "Nadzieje są duże"

To nadzieja dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Remdesivir testowano już w niektórych krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych.Teraz lek trafi do szpitala MSWiA w Warszawie. W pierwszej kolejności otrzymają go najciężej chorzy pacjenci. Placówka wiąże z nowym lekiem duże nadzieje.

Koronawirus w Polsce. Szpital MSWiA testuje Remdesivir (Getty Images)