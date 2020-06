Koronawirus w Polsce. Zmiany w regulaminie Sejmu, praca zdalna na stałe. Posłanka KO: Posłom PiS nie chce się pracować

Rozwiązanie przegłosowane przez posłów miało obowiązywać do 30 czerwca. Jednak kilka dni temu, 19 czerwca, Sejm po raz kolejny wprowadził zmiany w regulaminie. Posłowie wykreślili zapis dotyczący poprzedniego terminu, dzięki czemu możliwość pracy zdalnej przez członków izby niższej stała się praktycznie nieograniczona czasowo.

Koronawirus w Polsce. Opozycja krytykuje zmiany w regulaminie

Podczas piątkowego głosowania za bezterminową możliwością pracy zdalnej opowiedziało się 230 posłów. 217 było przeciwko. Decyzję o nowych przepisach mocno krytykują politycy opozycji, którzy twierdzą, że przez pomysł PiS będziemy mieli do czynienia z "Sejmem niemym".

- Mam wrażenie, że posłom PiS nie chce się pracować. To jest Sejm niemy, w którym widzimy ograniczenie debaty i udawanie pracy - mówi w rozmowie z "Faktem" posłanka KO Katarzyna Lubnauer.

Pomysł atakują też posłowie Lewicy, którzy uważają, że "nie ma żadnego uzasadnienia, by 460 posłów utrzymywanych z pieniędzy obywateli głosowało sobie z działki czy sprzed telewizora".

Koronawirus w Polsce. PiS: Są posłowie, którzy boją się przyjeżdżać

- Są posłowie, którzy boją się przyjeżdżać do pracy. Czasem to ludzie starsi, mający współistniejące choroby. Nie możemy ich do tego zobowiązać - przekonuje Kazimierz Smoliński z PiS.