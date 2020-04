Koronawirus w Polsce. Zmarła pensjonariuszka DPS w Zamościu. Personel i podopieczni objęci są kwarantanną

Cały personel i wszystkie pensjonariuszki zostały objęte kwarantanną, a wjazdu do placówki pilnuje policja. W sumie sanepid wydał decyzje o poddaniu kwarantannie wobec ok. 100 osób. Wszyscy zostali poddani badaniu na obecność koronawirusa, u ok. 50 osób testy trwały jeszcze w czwartek. Wyniki nie są jeszcze znane. Kilka osób z personelu zdecydowało się na odbycie kwarantanny w domu, natomiast 13 pracujących tam osób zostało w placówce do opieki nad pozostałymi pensjonariuszkami. Źródła zakażenia jak na razie nie ustalono.