Koronawirus w Polsce. Żeby pomóc szpitalowi, pobiegną 5 km... na balkonach

"AZS Balkon Run" ma się rozpocząć w środę po południu i potrwa do 21 kwietnia br. Z uwagi na obowiązujące przepisy wprowadzone w walce z epidemią koronawirusa w Polsce, jedyną zasadą, którą wprowadzili organizatorzy jest to, że bieg lub marsz na dystansie 5 km musi odbyć się w warunkach domowych. Reszta zależy już od uczestnika biegu: może to być balkon, taras, ale też pomieszczenia w środku mieszkania. Biegać można w sposób tradycyjny lub po bieżni.