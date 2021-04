Koronawirus w Polsce. Zdecydowane stanowisko rzecznika KEP

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był ks. Leszek Gęsiak. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski odniósł się do kwestii zakażeń wśród osób duchownych. - Nie prowadzimy konkretnych statystyk, ale dochodzą do nas głosy o takich przypadkach. Słyszymy też o księżach, którzy zmarli na koronawirusa. To pokazuje, że ten wirus nie jest martwy - przekazał Gęsiak. Dziennikarz Patrycjusz Wyżga dopytywał o stanowisko niektórych biskupów, którzy nie traktują zagrożenia poważnie. - Każdy może mówić, co uważa za stosowne. Znam wielu księży, którzy chorowali na COVID-19. Możemy to nazywać ściemą, ale ludzie faktycznie umierają. To jest coś, co powinno być dla nas przestrogą, nawet jeśli mamy inne zdanie na ten temat - komentował rzecznik KEP.