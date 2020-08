Koronawirus w Polsce. Zamknięto Urząd Gminy Słupia

Koronawirus. Od środy 5 sierpnia Urząd Gminy Słupa nieczynny do odwołania

"W środę 5 sierpnia Urząd Gminu Słupia poinformował, że w związku otrzymaną informacją, iż jeden z pracowników urzędu miał kontakt z osobami, które mogą być zarażone koronawirusem , urząd zostaje zamknięty do odwołania" - przekazali urzędnicy.

Osoby, które chcą coś załatwić w urzędzie, mogą wrzucić wniosek do skrzynki podawczej, która znajduje się przed głównym wejściem do budynku.

"Informuję, iż przed głównym wejściem do Urzędu znajduje się skrzynka podawcza, do której mogą Państwo wrzucać podania, wnioski i dokumenty. Wzory wniosków znajdują się na drzwiach wejściowych do urzędu" – informuje Tomasz Koper, Wójt Gminy Słupia.