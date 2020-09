Koronawirus w Polsce. Zakonnica spotkała się z hejtem za apel do "koronasceptyków"

Koronawirus w Polsce szczególnie mocno uderzył w domy opieki społecznej. Siostra Tymoteusza Gil zaapelowała w internecie do osób negujących istnienie koronawirusa, by zgłosiły się na wolontariat do jednego nowosądeckich DPS-ów. Spotkała się z falą hejtu.

