Koronawirus w Polsce. Zakażenie wykryte dopiero po dwóch miesiącach od śmierci pacjentki

79-letnie pacjenta, pochodząca z Zamościa, zmarła w szpitalu w w Biłgoraju (woj. lubelskie) 22 kwietnia. Jednak dopiero po ponad dwóch miesiącach, 30 czerwca, wojewódzka stacja sanepidu w Lublinie poinformowała, że kobieta była zakażona koronawirusem i to właśnie on był przyczyną jej śmierci. Jak to możliwie jednak, że nie wyszło to na jaw wcześniej?