Koronawirus w Polsce. Biskup siedlecki na kwarantannie. Sanepid poszukuje uczestników mszy

Nie jest to jedyne ognisko zakażeń w woj. lubelskim. Sanepid w Białej Podlaskiej poszukuje osób, które uczestniczyły w mszach w dwóch kościołach na terenie gminy Piszczac. Jak informuje dziennikwschodni.pl poszukiwania te mają związek z faktem potwierdzenia zakażenia u jednego z uczestników nabożeństw.

Ksiądz proboszcz zakażony. Kościół zamknięty

Członek komisji wyborczej zakażony SARS-CoV-2

To nie koniec problemów w tej gminie. Przy wyborach - w innych komisjach - pracowały także dwie osoby z rodziny tej kobiety - mąż i teść. Oczekują obecnie na wyniki testów na COVID-19 i również są poddane kwarantannie.

- To może oznaczać, że będzie problem z obsadą komisji w II turze wyborów prezydenckich. - Myślę, że część wątpliwości rozwieje się w poniedziałek, kiedy dotrą wyniki badań. Ale tak, czy inaczej będzie brakowało osób do komisji, nie wiadomo na razie ilu jej członków. Chodzi też o pracowników gminy, którzy pracowali przy pierwszej turze. A czasu mamy bardzo mało - tłumaczy w rozmowie z gazetą "Polska The Times" wójt gminy Jasieniec Marta Cytryńska.