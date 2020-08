Koronawirus w Polsce. Wykryto ognisko zakażenia koronawirusem w Wieluniu. Zagrożonych 1,5 tysiąca osób

Koronawirus w Polsce. Ognisko zakażeń w Wieluniu

Wykrywanie nowych ognisk koronawirusa wpływa na wzrost liczby dziennych przypadków w Polsce. - Mamy tu na szczęście do czynienia ewidentnie z ogniskowym charakterem tych wzrostów. To są trzy kopalnie i rodziny górników. To są też trzy duże zakłady pracy w Małopolsce. Mamy de facto ogromną część zachorowań tylko w tych miejscach - mówił w wywiadzie dla money.pl minister zdrowia Łukasz Szumowski.