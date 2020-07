Joanna Lichocka o Konwencji Stambulskiej. Mówi o "błędzie politycznym"

Joanna Lichocka opublikowała felieton, który ukazał się na portalu Niezalezna.pl. Tekst nosi tytuł "Gest, który przyniesie straty" i dotyczy Konwencji Stambulskiej. W czwartek premier Mateusz Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności dokumentu z konstytucją. Wcześniej Ministerstwo Sprawiedliwości kierowane przez Zbigniewa Ziobrę , wystosowało wniosek o wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej.

Zdaniem Lichockiej taki krok "wydaje się błędem politycznym", bo "poważnie uderza w wizerunek Polski w czasie, gdy mamy wiele na scenie europejskiej do wygrania".

"Radykalny, niosący mocny efekt wizerunkowy w polityce wewnętrznej ruch miałby sens, gdyby faktycznie zapisy konwencji zmuszały rząd do wprowadzenia nieakceptowalnych dla Polski interpretacji zapisów, których kilka faktycznie w tym dokumencie się znajduje" - czytamy w tekście posłanki PiS.

Joanna Lichocka proponuje, by Polska pokazała na arenie międzynarodowej, że "jest krajem, w którym prawo antyprzemocowe jest wprowadzone, a ochrona kobiet jest skuteczniejsza niż w wielu innych krajach UE".

"Pokazują to zresztą statystyki w liczbie przestępstw wobec kobiet. Warto powiedzieć także i to – mimo tonacji genderowej niektórych zapisów tej konwencji jest ona z punktu widzenia praw kobiet korzystna. Wypowiadanie jej byłoby gestem symbolicznym, ale niewartym strat wizerunkowych, jakie on Polsce przyniesie" - dodano na koniec.