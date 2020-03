Koronawirus w Polsce. Wybory prezydenckie mogą zostać przełożone, opozycja nie ustaje w krytyce rządu, prezydenta i PiS

Mimo spokojnej atmosfery na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Platforma Obywatelska nie zamierza ustawać w krytyce władz za działania w związku z koronawirusem – słyszymy od polityków tej partii. Niektórzy twierdzą jednak, że to błędna taktyka. W obozie władzy słychać zaś coraz częściej o możliwości przełożenia wyborów prezydenckich.

Wcześniejsze wybory prezydenckie? Niewykluczone

Niektórzy z kandydatów – jak Władysław Kosiniak-Kamysz – chcą poważnego rozważania przełożenia terminu wyborów prezydenckich (planowo mają odbyć się one 10 maja i – w przypadku II tury – 24 maja). Jak miało by to wyglądać formalnie? Należy sięgnąć do ustawy zasadniczej.