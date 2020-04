Koronawirus w Polsce. Wybory prezydenckie 2020 niemożliwe przez tarczę antykryzysową?

Chociaż Prawo i Sprawiedliwość oraz rząd dążą do zorganizowania korespondencyjnych wyborów prezydenckich 10 maja 2020 r., przepisy w tej sprawie nie zostały jeszcze przyjęte. Wciąż obowiązuje dotychczasowe prawo, zgodnie z którym w maju ma się odbyć tradycyjne głosowanie w lokalach wyborczych. Obowiązuje też, przyjęty przez wybuchem epidemii koronawirusa w Polsce, terminarz, zgodnie z którym Państwowa Komisja Wyborcza cały czas prowadzi przygotowania do wyborów.

Tymczasem, jak podaje RMF, przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 w praktyce uniemożliwiają przyprowadzenie wyborów metodą tradycyjną. Art. 100 tarczy mówi bowiem, że w czasie epidemii nie stosuje się przepisów kodeksu wyborczego, nakazujących m.in. informowanie o granicach obwodów do głosowania, siedzibach komisji obwodowych i lokalach wyborczych itp. Oznacza to również, że PKW nie może wydrukować ani dostarczyć do gmin list wyborczych, a powinna to zrobić do 28 kwietnia br. Ustawa w piątek ma trafić do prezydenta Andrzeja Dudy.