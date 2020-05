Koronawirus w Polsce. Wybory 2020. RPO Adam Bodnar reaguje ws. prokurator Ewy Wrzosek

RPO ma wątpliwości co do argumentacji Prokuratury Krajowej. Ta zapewniała, że prokuratora nie bierze udziału w życiu politycznym. Z kolei prokuratorzy mają być apolityczni i niezależni oraz nie mogą angażować się w bieżące spory polityczne co miała naruszyć Wrzosek. Według Bodnara zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli w związku z przygotowaniami do wyborów 2020 było realne.