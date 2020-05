WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus w Polsce. Wybory 2020 r. Szymon Hołownia: pokochałem Stanisława Żółtka Niezależny kandydat na prezydenta w wyborach 2020 r. Szymon Hołownia skomentował w programie specjalnym środową telewizyjną debatę w TVP.... Rozwiń A to Wyborcza zamieszanie to jest … Rozwiń Transkrypcja: A to Wyborcza zamieszanie to jest bezpośrednio wina Jacka Sasina nie na czy wino Jacka Sasina jest to że jest na tyle niemądry że jak mu przyszedł Jarosław Kaczyński i powiedział słuchaj zrób mi coś co nie da się zrobić bo wszyscy mówią że to się nie da zrobić tobie już A ty ja robię nick to nie ja nie zrobię no i zrobił mi zrobił tak że okazało się że nie da się tego po prostu zrobić to nie jest wina Sasina to jest wina niepohamowany apetyt u Jarosława Kaczyńskiego to jest wina innego mieszkania o Polsce Jako swoim prywatnym folwarku który może dzielić i rządzić na wszystkie możliwe sposoby ale też i słabości Jarosława Gowina który jako specjalny intelektualista Krakowskiej tak czasami zawija pojęcia i wartości że to już naprawdę nie wiadomo można nazwać go gowinem Schrodingera nie wiadomo czy on jest w tym układzie czy czy czy jednocześnie w nim jest i w nim nie jest bo chyba w tej chwili właśnie spełnia taką funkcję bo tak należy jednocześnie wiele osób mówi że umocnił swoją pozycję Pan mówi że szans na upokorzenie jest jeszcze bardzo dużo tylko że upokorzenie Gowina i zerwanie to umowy podpisanej czy też tego porozumienia skutkowałoby prawdopodobnie tym że jednak Gowin wyszedłby z rządu A na to sobie Jarosław Kaczyński w tej chwili pozwolić nie może A skąd panowie wiedzą jaki jest przebieg festiwalu korupcji politycznej który się w Sejmie w tej chwili prawdopodobnie wciąż toczy i na Ilu posłów Oczywiście jak zwykle pochylający się z troską nad dobrem Rzeczpospolitej i odrzucają partyjne więzy będzie mógł liczyć Kiedy będzie trzeba Jarosław Kaczyński w ostateczności on może zdecydować się postraszyć posłów Gowina tym że z jakąś częścią opozycji z rozwiązanie Sejmu ma oczywiście do tego potrzebował go opozycji którejkolwiek ale z nią też bywa różnie więc mogą się okazać że to się uda więc jeżeli on by zrobił samorozwiązanie sejmu i powie bierze posłów Gowina na listy to jest to wystarczający straszaki wystarczający pistolet który wisi na ścianie który zapewni że Gowin po prostu będzie musiał przełknąć To upokorzenie jeżeli zafunduje muje Kaczyński dalej do końca kadencji być mu posłusznym i powolnym jak mamy się Dlaczego Platforma Obywatelska tak bardzo boi się twardy e-deklaracji Małgorzata kidawa-błońska dalej będzie naszym kandydatem A to ona już nie jest ich kandydatem że mówi pan o tym że będzie teraz deklaracja że jest Iwka za każdym razem jak pytamy czy Małgorzata kidawa-błońska będzie kandydatem to nie dostajemy twardy odpowiedzi Jak pytamy dlaczego na liście Trzaskowski i parę jeszcze innych nazwisk No to są odpowiedzi wymieniające Nie wiem dlaczego tak jest ale wiem jaki jest tego skutek oni tracą czas oni tracą cenny czas i rozwadnia ją w głowach ludzi którzy wciąż mogliby jeszcze w jakiś sposób ku nim się to poparcie bo nie ludzie naprawdę już to Zagubieni bo nie wiedzą na jakim jesteśmy etapie czy Małgorzata kidawa-błońska bierze udział w wyborach i w jakich bierze udział i pod jakimi warunkami bierze bojkotuje czy też ich nie bojkotuje dzisiaj dowiadujemy się że to ona jest bohaterką która samodzielnie zatrzymała szaleństwo Jarosława Kaczyńskiego na Takie bajki to naprawdę koledzy możecie opowiadać dzieciom ale nie ludziom którzy którzy no cokolwiek rozumieją rzeczywistość to nie jest mój to to nie jest moje pole to nie jest moje poletko Natomiast rzeczywiście łatwiej by chyba też było gdyby komunikaty płynące od kandydatów i kandydatek były prostsze Mam nadzieję że może ich wypadku Platformy Obywatelskiej kiedyś tak będzie ale oni by w tej chwili strzelają gole do własnej bramki no jestem żebym tego zabronić No to może czas zwrócić się bezpośrednio do wyborców Małgorzaty kidawy-błońskiej pojedziesz wyborcy porzućcie Małgorzatę Chodźcie do Szymona Głosujcie na mnie Biję się z myślami ale myślę że wciąż znajdzie się u nas w stawie miejsce dla pana Bo wymyśla pan takie spiny polityczne że naprawdę przywitamy z dużą radością nie No wie pan Oczywiście że ma apelujemy do różnych wyborców apelujemy do wyborców wszystkich ugrupowań mówiąc im że teraz jest czas w Polsce na bezpartyjnego prezydenta niech wyborach parlamentarnych wybieraj kogo chcą niech ocierają się dalej w parlamencie większości ale Prezydent powinien być bezpartyjny tak Przyznaję że przychodzi teraz do nas wielu wyborców którzy deklarowali chęć głosowania na Małgorzaty kidawy-błońskiej Zgłaszają się też tacy którzy mówili że będą głosowali na innych kandydatów Ale najbardziej cieszą mnie ci którzy przychodzą i mówią że wyrwaliśmy ich takiego obywatelskiego ma raz bo którzy mówią że nie głosowali żadnej nadziei a teraz to nadzieję widzą To jest dla mnie niezwykle cenne bo pokazuje że tych 6 miesięcy przez które jestem w polityce budujemy ten ruch próbujemy dokonać tej zmiany że to naprawdę Wydaje owoc drzewa wczoraj Miał pan okazję spotkać się na żywo wszystkich kandydatów z tego punktu widzenia który z kandydatów jest dla pana najpoważniejszym wie pan na ostatni Staram się jakoś powstrzymać Ale Stanisław żółtek zrobił na mnie olbrzymie wrażenie Jestem wielkim fanem bezpośredniości jego przekazu oryginalnej też wypowiedzi Nie no po prostu pokochałem pana Stanisława całym sercem i gdyby nie to że ja mam swój komitet wyborczy to nie wiem jak by się to skończyło ale chyba to był ten moment chociaż to nie była debata tak bo to była po prostu seria wypowiedzi różnych kandydatów w różnych sprawach dość skrót owych No w sumie przez tych 70 minut debaty każdy z nas mógł się odezwać przez 6 minut to nie jest niedużo natomiast pokochałem wczoraj polsku demokrację Wie pan jak popatrzyłem sobie na kandydatów na prezydenta i zobaczyłem całą Polskę z całym jej przekroju to pomyśl sobie że że tak że warto było że warto było to również zobaczyć z tego punktu widzenia natomiast oczywiście byli słabsi kandydaci mocniej ścisła będzie miał wczoraj Andrzej Duda widziałem że TVP próbowało później jeszcze pod kroplówkę i rozmasowywać zrobią jeszcze pod about taki afterek na którym już Mógł występować sami niepokojony no chyba że niepokojony wazeliną ze strony w dawniejszych dziennikarze jeszcze coś dopowiadać ale wczoraj bardzo słabo wypadł bo chyba zmęczony nie wiem jakiś rozkojarzony zupełnie w Myślę też że jakoś tak zdziwiła mnie trochę przewidywalność nerw w tych komunikatach które wypowiadał bo bo ja już to słyszałem po prostu bardzo wiele razy w tej samej odsłonie w No trochę było mi dziwnie kiedy słuchałem różnych test Krzysztof albo ale powiem szczerze że z tak Stanisław żółtek szykował moją uwagę przez cały ten czas chyba najbardziej