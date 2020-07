Koronawirus w Polsce. Wojciech Andrusiewicz z resortu zdrowia uważa, że epidemia w dużej części Polski jest marginalna

- Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dzisiaj blisko połowa przypadków to jest Śląsk i cztery ogniska śląskie i zwrócimy uwagę na pozostałe regiony kraju, jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to nadal możemy mówić, że w dużej części kraju ta epidemia jest marginalna - powiedział Wojciech Andrusiewicz we wtorek w rozmowie z radiem RMF FM.