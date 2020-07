Koronawirus USA. Chicago: powrót części obostrzeń. Zaostrzone przepisy w restauracjach i siłowniach

Chicago. Burmistrz wprowadził nowe obostrzenia

Chicago ma także zaostrzyć niektóre ograniczenia dla firm, by zahamować rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa wśród mieszkańców Chicago. Ograniczenia mają wejść w życie 24 lipca.

Koronawirus USA. Nowe obostrzenia w Chicago

Obostrzenia obejmują zakaz prowadzenia usług, które wymagają zdejmowania maseczek z twarzy, czyli np. golenie czy branża kosmetyczna. Do tego obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy i ust w restauracjach, barach czy siłowniach.

- Chociaż nie zbliżamy się do szczytu pandemii z początku tego roku, to nikt z nas nie chce wracać do tego punktu. Uważamy, że te ograniczenia pomogą w walce z dalszym rozpowszechnianiem się wśród społeczności - przekazała Lightfoot w oświadczeniu.