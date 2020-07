Koronawirus w Polsce. Ekspert: "COVID-19 to nie zabawa. Będziecie mieć majtki pełne strachu"

Koronawirus w Polsce. "Wirus jest w wielu miejscach"

Jak zauważył medyk, koronawirus jest wszędzie i nie można negować jego obecności. - Jest na weselach, na pogrzebach, konsolacjach, w miejscach zamkniętych, w DPS-ach. W wielu miejscach jest aktywny i powinniśmy się go obawiać - zaznaczył dr Michał Sutkowski.

Koronawirus w Polsce. "Mamy wrażenie, że jesteśmy na wakacjach"

Zdaniem dr. Sutkowskiego strach i kary powinny determinować właściwe zachowanie u nas wszystkich. Jak dodał, musimy sami zadbać o właściwe zachowanie i pamiętać o odpowiedzialności, ponieważ nikt za nas tego nie zrobi. - My, eksperci i ludzie, którzy się tym zajmują i analizują sytuację, mamy wrażenie, że wszyscy jesteśmy na wakacjach - powiedział dr Michał Sutkowski.

Medyk przypomniał, że w Polsce wciąż panuje epidemia koronawirusa i nie mamy za sobą nawet jej pierwszej fali. Na pytanie o to, czy organizowanie wesel jest dziś bezpieczne, lekarz odrzekł, że nie wziąłby w nim udziału. - Poszedłbym do kościoła w maseczce z dystansem co najmniej dwóch metrów. Tak się trzeba zachowywać - powiedział.