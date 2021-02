Koronawirus w Polsce. Wojciech Andrusiewicz o niepokojących danych z jednego województwa. Chodzi o brytyjską mutację

- Ostatnio napływały do nas informacje z Pomorza, gdzie spośród zbadanych próbek wykryto ponad 15 proc. zakażeń wirusem w wersji brytyjskiej. Natomiast wczoraj informacja z woj. warmińsko-mazurskiego, gdzie w pierwszych próbkach mamy 70 proc. transmisji wirusa brytyjskiego - przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz w programie "Tłit". - Ale pamiętajmy, to jeszcze nie jest miarodajna dana - z uwagi na fakt, że zbadano tam ok. 24 próbek - podkreślił rzecznik. Mówił również o "podlaskiej" odmianie koronawirusa i wirusie Nipah.