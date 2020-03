Koronawirus w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz o wyborach prezydenckich 2020

Lider PSL chce przełożenia wyborów prezydenckich 2020. - Nie podważałbym mandatu Andrzeja Dudy , gdyby rządził dłużej. Nie ma co ryzykować. Mój sztab wyborczy przekształcił się w kryzysowy. Nie ma wydarzenia i ważniejszej rzeczy, która dopuszczałaby igranie życiem i zdrowiem. Koniec cynicznej kalkulacji i lansowania się na koronawirusie. Nie można dopuścić do rozpalenia ogniska na nowo. Stoimy nad przepaścią - kontynuuje.

Kandydat w wyborach odniósł się do ustaleń WP, że działacze PiS mieli zbierać podpisy dla Marka Jakubiaka. Wszystko dlatego, aby zabezpieczyć się na wypadek, gdyby na placu boju została jedynie obecna głowa państwa. - Jeśli to prawda, to PiS ma dwóch kandydatów. Nie ma co rozpatrywać scenariuszy, które się nie ziszczą. Reszta się nie wycofa. Jest więcej osób, które zebrały 100 tys. podpisów poparcia - skomentował.