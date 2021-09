Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia o "niepokojącym trendzie"

Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia: we wtorek będzie ponad 400 nowych zakażeń

Wiceminister zdrowia zaznaczył, że fakt, iż wraz ze wzrostem dziennej liczby zakażeń określona grupa osób musi być leczona w szpitalach to "bardzo niepokojący trend". Pytany o to, co jest powodem hospitalizacji tej grupy chorych na COVID-19 - nowa mutacja koronawirusa czy np. brak szczepień - odparł: "Mutacja Delta jest zdecydowanie bardziej zakaźna od swojego poprzednika. Krótszy kontakt między osobą zakażoną a osobą zdrową doprowadza do przeniesienia tego wirusa, dlatego tak łatwo się zakażamy". Z odpowiedzi wiceministra wynikało jednak również, że duże znaczenie ma w tym przypadku także brak zaszczepienia.