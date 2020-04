Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński o zakrywaniu twarzy

wracając z tych informacji przede wszystkim te obowiązki zakrywania oraz nosa będą nas dotyczyły wtedy kiedy będziemy się przemieszczać i będziemy w miejscu publicznym na przykład w autobusie będzie będziemy szli ulicą będziemy szli na terenach zielonych czy czy w terenach leśnych oczywiście wprowadzamy też pewne wyłączenie mianowicie osoby na przykład powyżej drugiego roku życia zgodnie z zaleceniami międzynarodowych organizacji będą z tego obowiązku wyłączone to są też takie takie wątpliwości które podnosili medycyna i mu oczywiście w godziny temu naprzeciw oraz Tutaj też taki to jest taka że na potrzeby ustalenia tożsamości podczas legitymowania będzie możliwość poproszenia osoby o to aby odsłoniła usta i nos tak aby możliwe było zidentyfikowanie jej tożsamości