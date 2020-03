Koronawirus w Polsce. Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik odpowiada na zarzuty Donalda Tuska

czy pani już jest po teście już mam zna wynik pozwoli pan panie redaktorze że jednak taką informację takie informacje będzie przekazywał rzecznik rządu on ma kanał z państwem jako dziennikarzami ze społeczeństwem dobrze określony i myślę że pokazuje stare informacje w tym zakresie także Ja rozumiem że nie słowa państwo powinniście programie to rzecz normalna bo każdy dziennikarz powinien być dociekliwe ale tak jak ja pana nie będę pytał o państwie zdrowie kolegi tak samo Zawsze tak żeby tutaj jednak wykorzystywać inny kanał informacyjny No wiem że za chwilę będą pytania kolejne czy były padania jaki A kiedy tak się pasuje temperaturę zacznie także Proszę mnie zrozumieć to że wszyscy członkowie rządu zostali po tym testom szybko spotkało się z reakcją polityczną Donald Tusk nie wiem czy pan widział ten wpis Napisał dzisiaj tak łatwiejszy i szybszy dostęp do testów dla ludzi władzy niższy dla chorych i lekarzy to oblany test przyzwoitości i Demokracji ma pan takie poczucie że władza oblewa test z przyzwoitości demokracji mam poczucie że Pan Donald Tusk oblał przez przyzwoitość i po prostu tutaj postawiłbym kropkę chyba taki w takim razie będziemy Michał Wójcik Dziękuję bardzo Trzymamy kciuki w takim razie za Pozdrawiam testów i wszystkie są pielęgniarką sprzedawcą do nich zapominamy sprzedawcy też przecież oni pracują w tym wszystkim ludziom którzy naprawdę jak czujemy się jak jest taka Co można powiedzieć wreszcie Sacra społecznych powiedzieć to za mocno trochę ale tak jak ty się uśmiechamy może więcej czasu mamy dla siebie z tego powodu ale to musimy musimy stawić czoło temu wielkiemu wyzwania dzisiaj Dziękuję wszystkim którzy to robią