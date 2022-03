Koronawirus w Polsce. Wiceminister o "pozytywnych wynikach"

- Mamy 5742 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - przekazał w środę w programie "Newsroom" WP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - To jest o 45 proc. mniej niż tydzień temu. Te wyniki są bardzo pozytywne. To idzie w parze z tym, że codziennie obserwujemy zmniejszenie ilości osób, które wymagają hospitalizacji - dodał wiceminister. Wiceminister zdrowia dodał, że współczynnik reprodukcji wirusa spada i wynosi teraz 0,85. - Jeżeli patrzymy na ilość dodatnich testów, to ta liczba także spada i na dziś jest to 13 proc. - przekazał Kraska.